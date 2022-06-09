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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещё два турецких клуба включились в борьбу за Дзюбу

09 Июня 2022 • 16:49 Комментировать (1)

«Коньяспор» и «Галатасарай» присоединились к «Фенербахче» в списке турецких клубов, заинтересованных в экс-нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «Коньяспор» готов предложить контракт российскому форварду с зарплатой в размере 1,2 миллиона евро в год. Также интерес к россиянину проявляет «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард требует от «Фенербахче» зарплату в размере 2 миллионов евро в год.  

В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. В конце мая нынешнего года футболист объявил о своём уходе из петербургского клуба, в котором провёл семь лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Фенербахче Коньяспор Артём Дзюба
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