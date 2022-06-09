ЦСКА отдал Аванесяна в аренду «Балтике»

Опорный полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян перешёл в «Балтику» на правах аренды, сообщила пресс-служба «красно-синих».

«Тигран Аванесян проведет сезон-2022/23 в «Балтике». ЦСКА и калининградский клуб ФНЛ-1 договорились о переходе опорного полузащитника на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера. Минувший сезон Аванесян провел в «Текстильщике», где принял участие в 22 матчах и забил 1 гол.

Желаем Тиграну успехов под руководством Сергея Игнашевича!» - говорится в телеграм-канале ЦСКА.

20-летний опорный полузащитник является воспитанником «армейского» клуба, но за основную команду не провёл ни одного матча.