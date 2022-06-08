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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство ЦСКА может отказаться от приглашения Федотова

08 Июня 2022 • 15:43 Комментировать

Руководство ЦСКА пока не определилось с кандидатурой главного тренера команды на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что нынешнего наставника «армейцев» Алексея Березуцкого сменит главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Однако, по информации Sport24, эта информация не соответствует действительности. Окончательное решение будет принято позже.

В минувшем розыгрыше РПЛ «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице, завоевав серебряные медали российского чемпионата. ЦСКА же, возглавляемый Березуцким, завершил сезон на пятом месте, отстав от сочинцев на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Владимир Федотов
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