Руководство ЦСКА может отказаться от приглашения Федотова

Руководство ЦСКА пока не определилось с кандидатурой главного тренера команды на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что нынешнего наставника «армейцев» Алексея Березуцкого сменит главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Однако, по информации Sport24, эта информация не соответствует действительности. Окончательное решение будет принято позже.

В минувшем розыгрыше РПЛ «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице, завоевав серебряные медали российского чемпионата. ЦСКА же, возглавляемый Березуцким, завершил сезон на пятом месте, отстав от сочинцев на шесть очков.