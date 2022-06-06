Федотов покинет «Сочи» и возглавит ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продолжит карьеру в ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о том, что в ближайшие дни Федотов подпишет контракт с ЦСКА. Одна из возможных дат официального объявления — завтра, 7 июня.

Ранее сообщалось о том, что российский специалист, после разговора с владельцем сочинского клуба, принял решение остаться в команде еще на год.

«Сочи» под руководством Федотова завоевал второе место по итогам минувшего сезона, получив серебряные медали чемпионата России. Московский ЦСКА завершил сезон на пятом месте. Скорее всего, братья Березуцкие покинут «армейский» клуб.