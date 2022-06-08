ЦСКА продлил контракт с нападающим Яковлевым

Пресс-служба ЦСКА сообщила о продлении контракта с форвардом Владиславом Яковлевым.

«ПФК ЦСКА продлил контракт с Владиславом Яковлевым до окончания сезона-2024/25.

Владислав с шести лет занимался в нашей академии, затем выступал за молодёжную команду, а теперь – за первую», — говорится в телеграм-канале «армейцев».

В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за основную команду 18 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Команда финишировала в чемпионате России на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.