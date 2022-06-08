Жиров: «Черчесов жёсткий, но с хорошим чувством юмора»

Защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Напомним, футболист работал с наставником национальной команды в 2020 году. Черчесов возглавлял сборную России в период с 2016 по 2021 год.

«Черчесов дисциплинированный, жёсткий, но с хорошим чувством юмора. Он может как напихать, так и разрядить обстановку. Могу сказать о Черчесове только хорошее», — приводит слова Жирова Metaratings.

Футболист также отметил, что нынешний наставник сборной России Валерий Карпин не приглашал его в команду.

В минувшем сезоне 31-летний Жиров провёл за «Зандхаузен» 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Защитник является воспитанником барнаульского «Динамо» и выступает в Германии с 2018 года.