Цорн оценил игру Мампасси

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игре 19-летнего защитника московской команды Марка Мампасси.

Цорн высоко оценил выступления молодого футболиста в прошедшем сезоне, отметив, что защитник растёт от матча к матчу.

«Ему было всего 18 лет, когда мы его взяли, на уровне РПЛ он никогда не играл. Логично было бы дозировано подводить его к основе. Но в итоге вышло так, что он сыграл почти все матчи после перерыва», — приводит слова Цорна Sport24.

В минувшем сезоне Мампасси провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.