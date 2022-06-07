Бывший нападающий «Спартака» продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

Нападающий Вячеслав Кротов в летнее трнасферное окно перейдёт в «Нижний Новгород».

По информации «Матч ТВ», Кротов присоединится к команде из Нижнего Новгорода свободным агентом. По данным источника, стороны согласовали двухлетний контракт.

«Матч ТВ» сообщил, что нападающий Ричлорд Эннин, принадлежащий юрмальскому «Спартаку». «Нижний Новгород» хотел продлить с ним соглашение, но игрок принял решение продолжить карьеру за пределами России.

Вячеслав Кротов известен выступлением за московский «Спартак». За основную команду 29-летний футболист сыграл 12 матчей и забил 3 гола.