Малюков положительно оценил возможное назначение Федотова в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Олег Малюков поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «армейцев» наставника «Сочи» Владимира Федотова.

«Федотов — опытный тренер, ставит хорошую игру. Мне нравится, как он работает», — заявил Малюков порталу «РБ Спорт».

По мнению экс-футболиста, Березуцкие еще совсем молодые и без опыта работы, поэтому у них не все получилось в минувшем сезоне, но они будут прогрессировать.

ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 30 играх.

Ранее сообщалось, что Владимир Федотов покинет «Сочи» и возглавит «армейцев» в ближайшие дни.