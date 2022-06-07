Ребров высказался о характере Ваноли

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о характере наставника команды Паоло Ваноли и спортивного директора Лука Каттани.

«Тяжело ли работать с Ваноли? Не тяжело — интересно! По темпераменту он, как и Каттани, очень эмоциональный, в любой момент может вспыхнуть», — приводит слова Реброва «Спорт-Экспресс».

По словам представителя клуба, нужно понимать характер таких людей. Если это удается, то никаких проблем в работе не возникает.

«Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22. Помимо этого, «красно-белые» выиграли Кубок страны, одолев «Динамо» (2:1) в финале.