Ребров: Победа «Спартака» в Кубке говорит о том, что сезон был хорошим

Технический директор московского «Спартака» Артём Ребров высказался по поводу победы «красно-белых» в Кубке России.

Ребров сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что если брать весь сезон «Спартака» в целом, то он получился весьма неровным. Экс-голкипер отметил, что, с другой стороны, «красно-белые» заняли первое место в группе в Лиге Европы и выиграли Кубок России.

«Победа в Кубке говорит о том, что сезон всё же был хорошим», - добавил Ребров.

Напомним, что в РПЛ спартаковцы заняли лишь десятую строчку. В финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли обыграли «Динамо» со счётом 2:1.