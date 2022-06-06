Медведев ответил на слова Федуна о «Зените»

Один из представителей «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о РПЛ.

«Я воздержусь от комментариев о высказываниях уважаемого Леонида Арнольдовича и его супруги», — заявил Медведев «Спорт-Экспрессу».

Ранее Федун сказал о том, что у «Спартака» изначально не было никаких шансов на первое место в Российской премьер-лиге, потому что чемпионат зациклен на чемпионстве одной команды.

Санкт-петербургский «Зенит» четвертый год подряд выиграл РПЛ, набрав 65 очков в 30 встречах. Второе место занял «Сочи», третьим стало московское «Динамо».