Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не перейдёт в «Фейеноорд».

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Фейеноорд» не заинтересован в продолжении сотрудничества с Йорритом Хендриксом. Клуб из Роттердама не будет пробовать продлить аренду, и даже в случае расторжения Хендриксом контракта со «Спартаком», «Фейеноорд» не будет предлагать ему контракт. Сейчас агенты ищут Хендриксу новый клуб, в нем заинтересованы команды из Нидерландов и МЛС.

Зимой 27-летний Хендрикс перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды до лета 2022 года. За «Спартак» и голландский клуб футболист сыграл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал столько же результативных передач. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года.