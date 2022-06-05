Чебеджи отреагировал на интерес ЦСКА к Асану

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал интерес клуба к защитнику «Трабзонспора» Серкану Асану.

«Серкан Асан и интерес ЦСКА? Ничего об этом не знаю. В данный момент он занимается лечением травмы, поэтому переход в московский клуб вряд ли возможен», — цитирует Чебеджи Sport24.

Агент отметил, что переговоры между французским «Лиллем» и ЦСКА по трансферу Языджи до сих продолжаются, пока все еще ничего не ясно в этой истории.

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Серкан Асан завоевал чемпионство с «Трабзонспором». Клуб стал выиграл лигу впервые с сезона 1983/84.