Команда за 122 миллиона: названы 11 лучших футболистов сезона РПЛ

Эксперты портала Transfermarkt подвели итоги сезона российской Премьер-лиги, назвав 11 лучших футболистов завершившегося чемпионата.
Лучшим вратарем турнира был признан Матвей Сафонов из «Краснодара». Четверку защитников составили: Дуглас Сантос, Вильмар Барриос (оба – «Зенит»), Родригао («Сочи»), Марио Фернандес (ЦСКА).
В среднюю линию эксперты поставили Кристиана Нобоа («Сочи»), Себастиана Шиманьски («Динамо»), Клаудиньо («Зенит») и Арсена Захаряна («Динамо»).
Дуэт нападающих составили Матео Касьерра («Сочи») и Гамид Агаларов («Уфа»).
Общая трансферная стоимость символической сборной оценивается в 122 миллиона евро.