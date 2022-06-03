Григорян: Жиркову и Мамаеву подойдёт клуб для пенсионеров

Главный тренер женской футбольной команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал игру экс-футболистов «Химок» Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Им подойдет клуб, который собирает пенсионеров, клуб пенсионеров. В «Химках» они себя никак не проявили», — цитирует слова Григоряна «РБК Спорт».

По мнению специалиста, есть много отличных футболистов, которые играют на высоком уровне в зрелом возрасте, но для этого нужно иметь что-то больше, чем просто желание.

Павел Мамаев и Юрий Жирков присоединись к клубу в январе этого года, на двоих оба футболиста провели на поле 167 минут в минувшем сезоне Российской премьер-лиги и не отметились голевыми действиями.