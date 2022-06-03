Агент Кутепова рассказал об интересе к игроку со стороны российских и турецких команд

Дамиано Драго, агент, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал об интересе к его подопечному.

«Сейчас у нас есть интерес от клубов России и Турции, мы ведем переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика — наш главный приоритет», — сказал Драго «Чемпионату».

2 июня Кутепов в своих социальных сетях сообщил, что покинул «Спартак». В минувшем сезоне Кутепов провёл в составе «красно-белых» всего восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Цвета «Спартака» игрок защищал с 2012 года. За 10 лет защитник провёл за основную команду москвичей 114 матчей, забив в них два мяча. Также Кутепов выступал в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где принял участие во всех играх национальной команды, которой руководил Станислав Черчесов.