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Червиченко назвал глупостью выкуп «Спартаком» контракта Мартинса

03 Июня 2022 • 16:47 Комментировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не понимает, зачем руководство клуба выкупило контракт полузащитника Кристофера Мартинса.

«Не понимаю, зачем он нужен «Спартаку», тем более на ту сумму, которую можно встретить в просторах СМИ. Я считаю, что он на эти деньги не тянет. Глупость была его покупать в тот момент, когда ФИФА вообще может объявить вольную всем легионерам, которые на контракте с Россией находятся», — сказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».

Экс-президент признался, что у него есть информация, согласно которой, «Спартак» задолго до официального выкупа уже приобрёл права на футболиста. Но из-за фейр-плей не мог объявить об этом ранее. По словам Червиченко, по контракту сделали так, что его не выкупить не было никаких шансов.

25-летний Мартинс перешёл в «Спартак» на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз» зимой на правах аренды. За «красно-белых» он сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе московского клуба Мартинс выиграл Кубок России.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко РПЛ Кристофер Мартинс
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