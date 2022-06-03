Червиченко назвал глупостью выкуп «Спартаком» контракта Мартинса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не понимает, зачем руководство клуба выкупило контракт полузащитника Кристофера Мартинса.

«Не понимаю, зачем он нужен «Спартаку», тем более на ту сумму, которую можно встретить в просторах СМИ. Я считаю, что он на эти деньги не тянет. Глупость была его покупать в тот момент, когда ФИФА вообще может объявить вольную всем легионерам, которые на контракте с Россией находятся», — сказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».

Экс-президент признался, что у него есть информация, согласно которой, «Спартак» задолго до официального выкупа уже приобрёл права на футболиста. Но из-за фейр-плей не мог объявить об этом ранее. По словам Червиченко, по контракту сделали так, что его не выкупить не было никаких шансов.

25-летний Мартинс перешёл в «Спартак» на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз» зимой на правах аренды. За «красно-белых» он сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе московского клуба Мартинс выиграл Кубок России.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.