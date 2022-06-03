Президент «Урала» - о Шатове: Мы сможем с ним договориться

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив полузащитника Олега Шатова в екатеринбургской команде.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что на днях вопрос с новым контрактом Шатова будет решён, но сейчас футболист отдыхает, а клуб старается его не трогать в этот момент.

«У нас с Олегом такие отношения, что мы сможем с ним обо всём договориться. Он никуда не собирался», - отметил президент «Урала».

Напомним, что в прошлом сезоне Олег Шатов провёл в российском чемпионате в составе уральского клуба 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.