Агент: Адамов будет пробиваться в состав «Зенита»

Агент российского защитника «Зенита» Арсена Адамова высказался по поводу перспектив игрока в питерской команде.

Агент Хайдар Алханов сказал «РБ-Спорту», что пока речи об аренде в другую команду не идёт, так как никаких предложений не было. Агент отметил, что Адамов ещё очень мало времени провёл в «Зените», так что защитник собирается в следующем сезоне всё же пробиться в основной состав клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в прошедшем сезоне Арсен Адамов провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» лишь четыре встречи. До этого защитник выступал за «Урал».