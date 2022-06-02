Президент «Урала» ответил на вопрос об интересе «Динамо» к Кузьмичёву

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал интерес «Динамо» к защитнику Ивану Кузьмичёву.

«Спрашивайте «Динамо». К нам никто не обращался. Они должны к нам обратиться, а не вам рассказывать», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Президент клуба отметил, что у Кузьмичёва долгосрочный контракт с «Уралом». Если московское «Динамо» хочет выкупить игрока, то оно должно обращаться напрямую в «Урал».

Иван Кузьмичёв выступает за екатеринбургскую команду с сентября 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл в 23 матчах чемпионата России и сделал две голевые передачи. Контракт игрока с «Уралом» действует до 2024 года.