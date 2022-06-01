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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов сообщил, что покидает «Спартак» официально

01 Июня 2022 • 18:31 Комментировать (2)

Защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил в своих социальных сетях о том, что покидает команду.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия – это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось. Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле.

Я ухожу из «Спартак» с прекрасными воспоминаниями», — написал защитник в социальных сетях.

Кутепов добавил, что получил в «Спартаке» невероятный опыт и многому научился в московском клубе. Футболист поблагодарил всех, с кем побеждал в чемпионате России (2017).

В составе «Спартака» 28-летний Кутепов становился чемпионом России, брал Кубок и Суперкубок страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов РПЛ
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