Дмитрий Селюк, агент, представляющий интересы полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, эксклюзивно для «Евро-Футбол.Ру» сообщил о том, что его клиент может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«На него огромный спрос из Европы и в том числе из России. Я хочу сказать, что им интересуется команда, которая будет играть в Лиге чемпионов, начиная свой путь с последнего предварительного раунда. Нет, это команда не из СНГ.

Я хочу сказать, что Лоуренс даже лучше Гбамена, которого ЦСКА брал в аренду из «Эвертона». Так ему 21 год только», — сказал Селюк.

21-летний нигерийский полузащитник стал игроком «Химок» зимой 2022 года. До этого футболист защищал цвета «Долгопрудного». Контракт Лоуренса с «красно-чёрными» рассчитан до лета 2024 года.