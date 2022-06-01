Экс-игрок «Динамо» Чичерин: Все думали, что Кокорин переписанный

Бывший защитник «Динамо» Никита Чичерин в разговоре с журналистами вспомнил об игре молодого Александра Кокорина.

Чичерин сказал Sport24, что Кокорина ещё в академии «Локомотива» начали называть Мазен, так как все думали, что он переписанный, ведь играл форвард лучше всех. Защитник отметил, что Кокорин с юмором относился к этому прозвищу и частенько сам иронизировал над собой по этой теме.

Напомним, что Александр Кокорин в прошлом сезоне защищал цвета «Фиорентины». В итальянском чемпионате российский форвард провёл лишь шесть поединков, в которых не отметился голами или ассистами.