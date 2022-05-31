«Факел» продлил контракт с Акбашевым

Руководители воронежского «Факела» решили продлить соглашение с опытным российским полузащитником Романом Акбашевым.

Как сообщает пресс-служба воронежской команды, 30-летний футболист подписал с «Факелом» новый контракт, но его условия не разглашаются. Напомним, что Акбашев перебрался в воронежский клуб летом 2020 года из «Нефтехимика». До этого полузащитник также выступал за «Рубин», курский «Авангард, «КАМАЗ», «Волгарь» и кировское «Динамо».

В прошедшем сезоне Роман Акбашев провёл в подэлитном дивизионе 35 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.