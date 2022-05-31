Уилкшир: Уверен, что Шварца запомнят, как одного из лучших тренеров «Динамо»

Австралийский экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался по поводу ухода немецкого тренера Сандро Шварца из московской команды.

Уилкшир сказал «Спорт-Экспрессу», что немецкий специалист запомнится, как один из лучших тренеров «Динамо» за последние годы.

«Его страсть и желание победить были очевидными для всех», - отметил австралиец.

Напомним, что Сандро Шварц официально объявил о своём уходе из московской команды. Немец вернётся на родину, где возглавит берлинскую «Герту». Под руководством Шварца динамовцы в прошедшем сезоне заняли третье место в российском чемпионате и дошли до финала Кубка России.