Хохлов: Мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли

Бывший наставник «Динамо» и «Ротора» Дмитрий Хохлов в разговоре с журналистами высказался по поводу работы Паоло Ваноли в московском «Спартаке».

Хохлов сказал «Спорт-Экспрессу», что ему совершенно не нравится, как спартаковцы играют при Ваноли, ведь качество футбола при итальянском специалисте стало лишь хуже.

«Если бы на месте Ваноли был российский тренер, то с такими результатами его давно бы уже отправили в отставку», - сказал Хохлов.

Напомним, что «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли заняли в национальном чемпионате лишь десятую строчку, но зато «Спартак» сумел выиграть Кубок России.