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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов: Мне не нравится, как играет «Спартак» при Ваноли

31 Мая 2022 • 07:41 Комментировать

Бывший наставник «Динамо» и «Ротора» Дмитрий Хохлов в разговоре с журналистами высказался по поводу работы Паоло Ваноли в московском «Спартаке».

Хохлов сказал «Спорт-Экспрессу», что ему совершенно не нравится, как спартаковцы играют при Ваноли, ведь качество футбола при итальянском специалисте стало лишь хуже.

«Если бы на месте Ваноли был российский тренер, то с такими результатами его давно бы уже отправили в отставку», - сказал Хохлов.

Напомним, что «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли заняли в национальном чемпионате лишь десятую строчку, но зато «Спартак» сумел выиграть Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Хохлов Паоло Ваноли
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