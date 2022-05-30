Ещё три российских игрока покинули «Уфу»

Футболисты Дмитрий Кабутов, Александр Сухов и Вячеслав Кротов покинули «Уфу».

Metaratings сообщает, что защитник «Уфы» Александр Сухов покинул клуб. В след за ним отправились полузащитник Дмитрий Кабутов и нападающий Вячеслав Кротов.

По информации источника, будущее башкирской команды решится до конца этой недели.

Напомним, «Уфа» покинула высший российский дивизион, уступив в переходных матчах представителю Футбольной национальной лиги «Оренбургу» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:4.

Ранее команду покинули Олег Иванов, Александр Саплинов и Дилан Ортиз.