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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ваноли про уход из «Спартака»: Это фейк

30 Мая 2022 • 11:58 Комментировать

Агент итальянского тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу возможного ухода своего клиента из московского клуба.

Агент Андреа Д'Амико опроверг слухи о том, что итальянский специалист может этим летом покинуть пост главного тренера «Спартака».

«Это всё фейк», - сказал агент «РБ-Спорту».

Напомним, что в этом сезоне футболисты московской команды под руководством Паоло Ваноли заняли в турнирной таблице российского чемпионата лишь десятую строчку, но зато «красно-белые» сумели выиграть Кубок России. В финале турнира спартаковцы со счётом 2:1 не без труда обыграли столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андреа Д'Амико Паоло Ваноли
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