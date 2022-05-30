Агент Ваноли про уход из «Спартака»: Это фейк

Агент итальянского тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу возможного ухода своего клиента из московского клуба.

Агент Андреа Д'Амико опроверг слухи о том, что итальянский специалист может этим летом покинуть пост главного тренера «Спартака».

«Это всё фейк», - сказал агент «РБ-Спорту».

Напомним, что в этом сезоне футболисты московской команды под руководством Паоло Ваноли заняли в турнирной таблице российского чемпионата лишь десятую строчку, но зато «красно-белые» сумели выиграть Кубок России. В финале турнира спартаковцы со счётом 2:1 не без труда обыграли столичное «Динамо».