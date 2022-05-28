Определились все участники РПЛ в сезоне-2022/23

Сегодня, 28 мая, состоялись ответные матчи за право участвовать в Российской премьер-лиге.
В первом матче игрового дня «Химки» на своём поле разгромили «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. В первом матче «армейцы» победили 1:0, таким образом, по сумме двух встреч (3:1) в РПЛ останутся «Химки».
В другом матче «Уфа» на своём поле потерпела поражение от «Оренбурга» (1:2). Первый матч, который проходил на стадионе «Газовик» завершился со счётом 2:2. А по сумме двух встреч «Оренбург» победил со счётом 4:3 и сыграет в РПЛ.
По итогам сезона-2021/22 из Премьер-лиги вылетели тульский «Арсенал» и «Рубин» Леонида Слуцкого. Их место заняли «Торпедо» и «Факел».
Полный список участников РПЛ в сезоне-2022/23 выглядит так:
«Зенит»
«Сочи»
«Динамо»
«Краснодар»
ЦСКА
«Локомотив»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Ростов»
«Спартак»
«Нижний Новгород»
«Урал»
«Химки»
«Оренбург»
«Торпедо»
«Факел»