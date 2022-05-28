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Определились все участники РПЛ в сезоне-2022/23

28 Мая 2022 • 19:33 Комментировать

Сегодня, 28 мая, состоялись ответные матчи за право участвовать в Российской премьер-лиге.

В первом матче игрового дня «Химки» на своём поле разгромили «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. В первом матче «армейцы» победили 1:0, таким образом, по сумме двух встреч (3:1) в РПЛ останутся «Химки».

В другом матче «Уфа» на своём поле потерпела поражение от «Оренбурга» (1:2). Первый матч, который проходил на стадионе «Газовик» завершился со счётом 2:2. А по сумме двух встреч «Оренбург» победил со счётом 4:3 и сыграет в РПЛ.

По итогам сезона-2021/22 из Премьер-лиги вылетели тульский «Арсенал» и «Рубин» Леонида Слуцкого. Их место заняли «Торпедо» и «Факел».

Полный список участников РПЛ в сезоне-2022/23 выглядит так:

«Зенит»

«Сочи»

«Динамо»

«Краснодар»

ЦСКА

«Локомотив»

«Ахмат»

«Крылья Советов»

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«Ростов»

«Спартак»

«Нижний Новгород»

«Урал»

«Химки»

«Оренбург»

«Торпедо»

«Факел»


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фнл Уфа Арсенал Тула Оренбург РПЛ
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