«Спартак» может лишиться одного легионера

Атакующий полузащитник Гус Тиль, правами на которого владеет московский «Спартак», может задержаться в голландском чемпионате. 24-летнего футболиста хочет сохранить «Фейеноорд». Роттердамский клуб намерен оставить игрока у себя на следующий сезон, рапортуют местные СМИ.

Напомним, что срок действия трудового договора между «красно-белыми» и хавбеком рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Эредивизии полузащитник принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи.