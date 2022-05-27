Галактионов возглавит «Нижний Новгород»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов в летнее межсезонье возглавит «Нижний Новгород».

По информации «РБ Спорта», существует вероятность того, что 38-летний специалист будет совмещать два поста.

В данный момент тренер является главным тренером молодёжной сборной России. Под его руководством национальная команда набрала 15 очков в группе квалификации на чемпионат Европы и должна была сыграть в стыках, но из-за санкций УЕФА лишилась этой возможности.

Тренером «Нижнего Новгорода» является Александр Кержаков, под его руководством команда сохранила прописку в РПЛ.

На вопрос, возглавит ли Галактионов «Нижний Новгород», он ответил: «В ближайшее время РФС сделает заявление о моем ближайшем будущем».