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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов возглавит «Нижний Новгород»

27 Мая 2022 • 17:45 Комментировать

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов в летнее межсезонье возглавит «Нижний Новгород».

По информации «РБ Спорта», существует вероятность того, что 38-летний специалист будет совмещать два поста.

В данный момент тренер является главным тренером молодёжной сборной России. Под его руководством национальная команда набрала 15 очков в группе квалификации на чемпионат Европы и должна была сыграть в стыках, но из-за санкций УЕФА лишилась этой возможности.

Тренером «Нижнего Новгорода» является Александр Кержаков, под его руководством команда сохранила прописку в РПЛ.

На вопрос, возглавит ли Галактионов «Нижний Новгород», он ответил: «В ближайшее время РФС сделает заявление о моем ближайшем будущем».

 


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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Михаил Галактионов РПЛ
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