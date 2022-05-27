«Динамо» нашло замену Шварцу

Московское «Динамо» нашло замену немцу Сандро Шварцу, который близок к возвращению на родину. В подписании контракта с ним заинтересована берлинская «Герта».

Как сообщает «Спорт-экспресс», преемником Шварца может стать сербский специалист Марко Николич, известный российским болельщикам по работе в другом столичном клубе – «Локомотиве». Окончательное решение по поводу нового наставника «Динамо» примет после финала Кубка России против «Спартак». Матч состоится 29 мая на «Лужниках».

Напомним, что под руководством Шварца динамовцы финишировали на третьем месте в Премьер-лиге.