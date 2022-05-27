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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос может переехать в Серию А

27 Мая 2022 • 12:00 Комментировать

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в летнее трансферное окно может перебраться в итальянский чемпионат.

По информации «Евро-футбол.ру», в услугах 28-летнего колумбийского футболиста заинтересованы команды из Серии А. Стоит отметить, что действующее соглашение Барриоса с питерским клубом рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Вильмар Барриос провёл в российском чемпионате в составе команды из Санкт-Петербурга 27 поединков, в которых отметился одним ассистом и получил три жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Серия А Вильмар Барриос
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