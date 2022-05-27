Барриос может переехать в Серию А

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в летнее трансферное окно может перебраться в итальянский чемпионат.

По информации «Евро-футбол.ру», в услугах 28-летнего колумбийского футболиста заинтересованы команды из Серии А. Стоит отметить, что действующее соглашение Барриоса с питерским клубом рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Вильмар Барриос провёл в российском чемпионате в составе команды из Санкт-Петербурга 27 поединков, в которых отметился одним ассистом и получил три жёлтые карточки.