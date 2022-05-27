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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков подтвердил, что Шварц покинет «Динамо»

27 Мая 2022 • 11:42 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил слухи о том, что наставник «Динамо» Сандро Шварц этим летом покинет московскую команду.

Колосков сказал «Р-Спорт», что уход немецкого специалиста из «Динамо» - это точно не слухи, а уже решённый вопрос. Почётный президент РФС отметил, что в московском клубе Шварца точно не будет, а вот где немец продолжит свою карьеру, это уже другой вопрос, но уход такого талантливого тренера будет большой потерей для РПЛ.

Напомним, что под руководством Сандро Шварца футболисты «Динамо» в прошедшем сезоне заняли третью строчку в российском чемпионате. Летом немецкий специалист должен будет возглавить «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков Сандро Шварц
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