Стал известен лучший тренер РПЛ в мае

Представители РПЛ определились с наставником, который выиграл приз лучшему тренеру российского чемпионата в мае месяце.

Как сообщает пресс-служба лиги, награду лучшему тренеру получил рулевой «Сочи» Владимир Федотов, который вместе с «барсами» в мае выиграл три из четырёх матчей. Стоит отметить, что на награду также претендовали Александр Сторожук из «Краснодара», Андрей Талалаев из «Ахмата», Игорь Шалимов из «Урала» и тренер «Уфы» Алексей Стукалов.

Напомним, что футболисты «Сочи» под шефством Владимира Федотова по итогам сезона заняли вторую строчку в РПЛ.