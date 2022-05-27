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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» хочет удержать Федотова улучшенным контрактом

27 Мая 2022 • 07:15 Комментировать

Владельцы «Сочи» на намерены расставаться с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», южане готовы предложить наставнику новое трудовое соглашение на улучшенных финансовых условиях.

Накануне в российской прессе появилась информация об интересе к Федотову со стороны столичного ЦСКА. Стороны якобы уже вступили в переговоры.

Напомним, что под руководством Федотова сочинская команда завоевала серебряные награды в завершившемся сезоне российской Премьер-лиги. Чемпионом страны с 9-очковым отрывом стал петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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