«Сочи» хочет удержать Федотова улучшенным контрактом

Владельцы «Сочи» на намерены расставаться с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», южане готовы предложить наставнику новое трудовое соглашение на улучшенных финансовых условиях.

Накануне в российской прессе появилась информация об интересе к Федотову со стороны столичного ЦСКА. Стороны якобы уже вступили в переговоры.

Напомним, что под руководством Федотова сочинская команда завоевала серебряные награды в завершившемся сезоне российской Премьер-лиги. Чемпионом страны с 9-очковым отрывом стал петербургский «Зенит».