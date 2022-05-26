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Слуцкий вспомнил, как в «Крыльях» игроки бесили друг друга

26 Мая 2022 • 20:16 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube вспомнил курьёзный случай из этапа карьеры в «Крыльях Советов».

- Был в «Крыльях» такой игрок О Бом Сок. Кореец, такой покерфейс. Вроде качественный игрок, игрок сборной, всё отлично. Ошибается, пропускаем. Вроде всё нормально, но ошибается, пропускаем. Ошибается, пропускаем. Ничего не могу понять, ну вроде классный игрок. Количество результативных ошибок зашкаливает. Грубо ошибается и только в определенных ситуациях. Ты ничего не можешь понять почему.

Потом мы взяли психофизиолога на сбор с «Крыльями», и он стал со всеми игроками общаться. О Бом Сок ему поведал, не знаю, как он раскрывает людей, что его безумно раздражает, он играл правого защитника, правый центральный защитник Белозёров. Безумно! Когда Белозёров делал ему какой-то подсказ, О Бом Сок терял концентрацию, потому что он бесился на этого игрока и допускал ошибку из-за потери концентрации. Ты не можешь об этом догадаться. Когда ты берешь какого-то игрока, а здесь человек его просто раздражал. Непонятно почему, непонятно как.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Леонид Слуцкий О Бом Сок Олег Белозёров
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