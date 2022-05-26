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Президент «Сочи» - об уходе Федотова в ЦСКА: «Пусть пишут, что хотят»

26 Мая 2022 • 18:19 Комментировать

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался на тему возможного ухода главного тренера команды Владимира Федотова в ЦСКА.

«Пускай пишут, что хотят. Информация об уходе не соответствует действительности? Я вам ответил. Пускай пишут дальше то, что хотят», — сказал Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

Под руководством 55-летнего наставника «Сочи» впервые в истории занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее мы написали о том, что Федотов может продолжить карьеру в ЦСКА и уже начал переговоры с московским клубом.

При этом, стоит отметить, что действующий контракт специалиста с «Сочи» истекает уже этим летом.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Борис Ротенберг РПЛ
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