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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» намерен выкупить Щетинина у «Зенита»

26 Мая 2022 • 17:56 Комментировать

Атакующий полузащитник Кирилл Щетинин продолжит выступать за «Ростов», сообщил журналист Иван Карпов.

По информации инсайдера, южане заплатят «Зениту», которому принадлежат права на футболиста, около 450 тысяч евро. Контракт будет подписан на пять лет.

В прошедшем сезоне воспитанник «Локомотива» сыграл за «Ростов» 21 матч во всех турнирах и зарекомендовал себя основным игроком. 20-летнему полузащитнику удалось забить 7 голов и отдать 5 результативных передач.

«Ростов» завершил сезон-2021/22 на девятом месте, набрав 38 очков. Чемпионом России в четвёртый раз подряд стал «Зенит», который покинули Артём Дзюба и Магомед Оздоев.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов РПЛ Кирилл Щетинин
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