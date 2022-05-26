Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью «Евро-футбол.Ру» прокомментировал решение сохранить в РПЛ 16 команд.

- Как вы отнеслись к решению не расширять лигу?

- Отрицательно. Нас сейчас отстранили из еврокубков, мы там не участвуем. Значит, можно расширить лигу, чтобы было больше команд. Это поспособствует популяризации футбола, больше людей станет заниматься. Больше людей станут ходить на футбол, если расширить лигу. 18 команд - это было бы нормально. Наверняка, сейчас легионеры все уедут. Команды будут более равные. Я думаю, что лигу нужно было расширять. Интересно ещё, почему не было предложения сделать РПЛ по модели нашего хоккея, КХЛ. Европейскую и азиатскую часть выделить, а потом играть плей-офф. Это гораздо интереснее.

- То есть вы бы хотели такую систему, как в КХЛ?

- Да. К тому же такая система ещё и избавляет от дальних перелётов, которые достаточно накладные. Сыграли Европу, сыграли Азию, а потом пошли играть плей-офф. Сделали бы места определённые для проведения заключительных матчей. Например, в европейской части это Москва и Санкт-Петербург, а в азиатской - Екатеринбург. Нужно поменять что-то. Варимся в своём котле ведь. Сейчас будет ещё хуже, если иностранцы уйдут.

- Что касается иностранцев, сейчас ввели новый регламент по лимиту? Какой сейчас в нём смысл?

- Никакого абсолютно. Сейчас к нам никто не придёт. Они побоятся даже. У сборной нашей игр сейчас тоже не будет. Натурализовывать игроков тоже нет смысла, получать гражданство иностранцам сейчас бессмысленно. Мне не нравится новое решение. Я вообще считаю, что нужно, чтобы в команде было приблизительно по три легионера. Зря работают спортивные школы что ли? Нужно своих воспитывать, куда всех выпускников то девать? Не годится сейчас такое. Мы потеряли очень многое, а ведь советский футбол был очень хорошим. Мы занимали призовые места, с нами все считались. Сейчас плюют со всех сторон, смотреть противно, футбола нет. Футбола абсолютно никакого.

- 16 команд в Премьер-лиге для страны с населением в 146 миллионов человек - это говорит о том, что Россия - нефутбольная страна?

- Конечно. 18 команд - это просто минимум. А лучше как я сказал, Европа и Азия. Было бы здорово, если бы было в европейской части 16 команд и в азиатской 16. Здорово ведь. Почему так не сделают? Не понимаю. Главное, и предложений о такой модели не было. Ну пусть думают сами.

- Учитывая, что не будет еврокубков, не будет игр за сборную, не мало ли матчей будет у футболистов?

- Очень мало. Поэтому и нужно делать минимум 34 тура в РПЛ. Нужно было оставить все команды и добавить к ним вышедших «Факел» и «Торпедо».

- Сейчас активно обсуждают новый турнир, Кубок Лиги как относитесь к его созданию?

- Ерунда это всё. К нему будет отношение, как к товарищескому. Второй Кубок - это никуда не годиться. Мы первый то еле-еле проводим, а на второй точно никто ходить не будет.

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- То есть этим кубком интерес публики не подогреют никак?

- Нет, конечно. Вообще ничем это решение не оправдано. Интерес к кубковым матчам не повысить ни деньгами, ни чем-то другим. Раньше ещё может быть. Сейчас точно нет. Все игроки богатые, на кой черт им больше игр? Они и так миллионеры. Им это не нужно. Они сидят на лавке и там хорошо себя чувствуют.

- В этом году кубковые игры показали, что команды ФНЛ проявили себя не плохо. Это тоже аргумент за расширение?

- Безусловно. У этих команд есть своя аудитория, люди бы с удовольствием ходили на матчи. Надо заинтересовать людей. Нужно делать что-то, чтобы больше людей занималось футболом. Нужно в школах вводить футбол на физкультуре. Но никто не хочет этим заниматься. В Америке вот в баскетбол играют, начиная со школьной скамьи. Они такие турниры проводят среди молодёжи. Если у нас любят футбол, нужно вводить занятия футболом в школах. Будут соревнования, будет развитие, интерес. Но никто не хочет этим заниматься, легче купить.