«Факел» решил продлить контракт с экс-защитником «Спартака»

Руководители воронежского «Факела» решили продлить соглашение с российским защитником Сергеем Брызгаловым, который известен болельщикам по выступлениям за московский «Спартак».

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, 29-летний российский футболист официально подписал новый контракт с «Факелом». Стоит отметить, что в составе воронежской команды защитник выступает с 2019 года. До этого, помимо «Спартака», Брызгалов также защищал цвета «Ахмата», «Урала» и «Анжи».

В этом сезоне Сергей Брызгалов провёл в подэлитном дивизионе в составе «Факела» 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Клуб из Воронежа занял второе место в ФНЛ и вышел в РПЛ.