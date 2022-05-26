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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» решил продлить контракт с экс-защитником «Спартака»

26 Мая 2022 • 12:46 Комментировать

Руководители воронежского «Факела» решили продлить соглашение с российским защитником Сергеем Брызгаловым, который известен болельщикам по выступлениям за московский «Спартак».

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, 29-летний российский футболист официально подписал новый контракт с «Факелом». Стоит отметить, что в составе воронежской команды защитник выступает с 2019 года. До этого, помимо «Спартака», Брызгалов также защищал цвета «Ахмата», «Урала» и «Анжи».

В этом сезоне Сергей Брызгалов провёл в подэлитном дивизионе в составе «Факела» 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Клуб из Воронежа занял второе место в ФНЛ и вышел в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Брызгалов
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