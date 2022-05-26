Губерниев высказался по поводу возможного возвращения Дзюбы в «Спартак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного возвращения форварда Артёма Дзюбы в московский «Спартак».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что если Дзюба будет не слишком дорогим для московской команды, то почему бы его и не подписать. Комментатор отметил, что сейчас всем нужно стараться жить по средствам, так что вряд ли кто-то предложит форварду заоблачные гонорары.

Напомним, что в данный момент Артём Дзюба является свободным агентом. Недавно 33-летний российский футболист официально покинул питерский «Зенит».