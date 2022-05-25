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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев не включил Семака в топ-3 лучших тренеров РПЛ

25 Мая 2022 • 23:42 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал трёх лучших тренеров Российской премьер-лиги.

«Федотов, Шварц и Осинькин — лучшие тренеры сезона Российской премьер-лиги. Агаларов, Барриос и Дзюба — лучшие игроки. Артём — легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймёте, кто легенда, а кто нет», — приводит слова Оздоева Sport24.

Напомним, 25 мая «Зенит» объявил, что 29-летний Оздоев не стал продлевать контракт и покинул клуб свободным агентом. После этого бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал уход Оздоева, заявив: «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице!»

Оздоев в составе команды из Санкт-Петербурга четырежды выигрывал чемпионат России, один раз Кубок и дважды Суперкубок страны.

В настоящее время неизвестно, в каких клубах продолжат карьеру оба бывших игрока «Зенита».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Игорь Осинькин Владимир Федотов Магомед Оздоев РПЛ Сандро Шварц
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