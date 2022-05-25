Дзюба прокомментировал уход Оздоева из «Зенита»

Экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на уход из клуба полузащитника Магомеда Оздоева.

«Вместе мы добывали славные победы! Проигрывали тоже вместе. «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице!» — написал Дзюба в соцсетях.

33-летний форвард вспомнил, как в матче против «Краснодара» Оздоев повёл «Зенит» за собой. Дзюба написал, что в том матче он не реализовал пенальти, а Оздоев поддержал его и отдал две голевые передачи.

29-летний Оздоев стал игроком «Зенита» зимой 2018 года, он перешёл из казанского «Рубина» за 3,3 млн евро. За время выступлений в команде из Санкт-Петербурга полузащитник провёл 116 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.