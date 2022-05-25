Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба прокомментировал уход Оздоева из «Зенита»

25 Мая 2022 • 23:24 Комментировать

Экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на уход из клуба полузащитника Магомеда Оздоева.

«Вместе мы добывали славные победы! Проигрывали тоже вместе. «Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоём лице!» — написал Дзюба в соцсетях.

33-летний форвард вспомнил, как в матче против «Краснодара» Оздоев повёл «Зенит» за собой. Дзюба написал, что в том матче он не реализовал пенальти, а Оздоев поддержал его и отдал две голевые передачи.

29-летний Оздоев стал игроком «Зенита» зимой 2018 года, он перешёл из казанского «Рубина» за 3,3 млн евро. За время выступлений в команде из Санкт-Петербурга полузащитник провёл 116 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.    


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Магомед Оздоев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
00:30 · Россия. Премьер-лига
Президент УЕФА: «Не уверен, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки»
25 Мая
23:42 · Россия. Премьер-лига
Оздоев не включил Семака в топ-3 лучших тренеров РПЛ
23:32 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заявили, что Оздоев мог остаться в команде
23:24 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прокомментировал уход Оздоева из «Зенита»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бразильский «Интернасьонал» выкупит Вандерсона у «Краснодара» эксклюзив
21:13 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил решение «Зенита» не продлевать контракт Оздоева
20:41 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова оценил игру сына в матче против «Оренбурга»
20:36 · Россия. Премьер-лига
В «Црвене Звезде» отреагировали на новости об интересе к Кассьерре
20:27 · Россия. Премьер-лига
Дзюба получил предложение из Китая
20:19 · Россия. Премьер-лига
«Црвена Звезда» обратила внимание на Кассьерру вместо Дзюбы
19:57 · Россия. Премьер-лига
Стукалов назвал проблемы «Уфы»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Не вижу никаких проблем играть на третий день матч»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Будущее Бистровича в ЦСКА под вопросом
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» сравнял счёт в матче с «Уфой», проигрывая к 70-й минуте 0:2
19:15 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» отыграл один мяч у «Уфы» - видео видео
Все новости
Рекомендуем