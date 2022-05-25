Широков оценил решение «Зенита» не продлевать контракт Оздоева

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о непродлении контракта с Магомедом Оздоевым.

«Магомед - неплохой игрок. Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз его не продлили. Никто просто так не принимает решение. Он в последнее время мало играл. Для обоймы они, наверное, видят кого-то другого», - цитирует Широкова «Чемпионату».

Бывший футболист считает, что руководство клуба переговорило с легионерами, и вероятнее всего, они останутся в команде. Именно по этой причине «Зенит» принял решение расстаться с Оздоевым.

29-летний футболист перешёл в «Зенит» зимой 2018 года из «Рубина». Команда из Санкт-Петербурга заплатила за трансфер игрока 3,5 млн евро. За «Зенит» полузащитник сыграл в общей сложности 116 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

В данный момент футболист является свободным агентом.