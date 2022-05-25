«Црвена Звезда» обратила внимание на Кассьерру вместо Дзюбы

Сербская «Црвена Звезда» переключила своё внимание с нападающего Артёма Дзюбы на форварда «Сочи» Матео Кассьерру.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. Ранее генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич заявил, что «Црвена Звезда» переключила внимание с Дзюбы на более молодого и быстрого футболиста.

25-летний колумбиец перешёл из португальского «Белененсеша» в «Сочи» летом 2021 года. Южане заплатили за трансфер форварда 1,2 млн евро.

В сезоне-2021/22 Кассьерра сыграл 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.