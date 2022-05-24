Черчесов высказался по поводу ухода Дзюбы из «Зенита»

Тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу ухода форварда Артёма Дзюбы из питерского «Зенита».

Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что он ещё не общался с 33-летним российским футболистом по поводу ситуации с уходом из «Зенита». Тренер отметил, что Дзюба забил много голов, принес много титулов и вообще сделал много всего хорошего для питерского клуба, так что он не понимает по какой причине форвард ушёл из «Зенита». Экс-наставник сборной России добавил, что теперь для Артёма главное сделать правильный шаг в карьере.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально объявил об уходе из питерской команды.