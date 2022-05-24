Карпин объяснил, почему весной не возглавил «Локомотив»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин объяснил журналистам причины, по которым он этой весной не возглавил московский «Локомотив».

Карпин сказал Sport24, что ему не было смысла переходить в московскую команду по многим причинам. Тренер «Ростова» отметил, что он не знал футболистов и вряд ли бы подписал соглашение с «Локомотивом» на долгий срок, так что руководству команды не было смысла рисковать и тратиться на такого специалиста, ведь в этом и следующем сезоне еврокубков не будет и рисковать нет смысла.

Напомним, что весной Валерий Карпин вернулся в «Ростов», который в итоге занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.