Билялетдинов считает, что «Рубин» оставят в РПЛ

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что казанскую команду оставят в РПЛ.

Билялетдинов сказал «Спорт-Экспрессу», что «Рубин» ещё официально не вылетел, так как лигу могут расширить. Опытный специалист считает, что казанской команде подарят место в элитном дивизионе. Бывший наставник «Рубина» отметил, что никто из клубов нынче не вылетит, а в следующем сезоне в РПЛ будет играть 20 команд.

Напомним, что по итогам этого сезона «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.